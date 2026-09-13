PSS продължават летния рок маратон
В Бар-клуб "ADAMS" този петък, 10 юли, от 22.00 ч. PSS ще дадат рок старт на уикенда. Задно с Panic Station ще накарат феновете да не се чувстват да...
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В Бар-клуб "ADAMS" този петък, 10 юли, от 22.00 ч. PSS ще дадат рок старт на уикенда. Задно с Panic Station ще накарат феновете да не се чувстват да...
Приятели и гости на Sofia Live Club ще се съберат за рождения ден на клуба на 15 май, петък, в ритъма на рока на група PSS. На концерта пък в събота,...
София. PSS представиха на живо новото си парче "Краят на дъжда" преди ден в пълната зала на столичния клуб RockIT. С новата песен групата се завръща к...
София. Младата българска група PSS представи песента и видеоклипа „Краят на дъжда". Парчето е съчетание между нови творчески търсения и желание за дру...
През август младата рок-група PSS ще бъде на гребена на вълната от крайбрежието до София и обратно. Сандра, Лени, Светльо и Константин ще гостуват в к...
Музикантите записваха в едно от най-добрите студиа в Гърция
Рокаджиите от PSS спечелиха нови фенове с оригиналната идея за онлайн концерт
Рокаджиите подготвят лайв в сайта за видеосподеляне
„Ще бъдем само аз и ти или светът ще изгори", пеят група PSS (Pimp Switch Sequence). Те са: гласът и присъствието на чаровната Сандра, барабанистът с...
София. Вторник вечер в Studio 5 младата българска група Pimp Switch Sequence (PSS) представиха новата си песен „Мечта" и видеоклипа към нея. Столичния...
София. Група PSS ще представи първата си песен на български език на предколеден концерт в Студио 5 в София в неделя, 22 декември. Новото парче "Мечта"...
София. PSS ще участват в благотворителното Хелоуин парти и концерт в помощ на Animal Rescue Sofia в столичния клуб BACK STAGE заедно с P.I.F., Ваня Ще...
София. „The Beginning" e пилотен радиосингъл на групата PSS Pimp Switch Sequence от авторския албум „Носталгия", който ще е на музикалния пазар до кра...