Минерали от Мъртво море гарантират чиста кожа от псориазис
Най-често задавани въпроси за лечението на псориазис в ОН КЛИНИК В какво се състои методът за лечение на псориазис в ОН КЛИНИК? Прилагат се препарат...
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Най-често задавани въпроси за лечението на псориазис в ОН КЛИНИК В какво се състои методът за лечение на псориазис в ОН КЛИНИК? Прилагат се препарат...
Притеснява ли ви псориазисът? Изпитвате ли комплекс на плажа, при посещение на басейн или козметик? Все още не е известно на какво се дължи появата на...
Хладното време обостря атопичния и себореен дерматитСменете крема за лице с по-плътен, но не пренебрегвайте UV защитата, съветва д-р Росица Денчева С...
София. На 29 октомври отбелязваме Световния ден на хората с кожното заболяване псориазис и усложненията от него. Въпреки че липсва регистър на заболел...
Кърджали. По данни на СЗО пациентите с псориазис и псориатични усложнения в България наброяват около 150 000 души, съобщи в Кърджали зам. - председате...
Крие се в гените, но го отключват стрес, инфекции и хапчета