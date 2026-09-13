Всичко за Псориазис

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Клиника на 12-ия етаж

Клиника на 12-ия етаж

Притеснява ли ви псориазисът? Изпитвате ли комплекс на плажа, при посещение на басейн или козметик? Все още не е известно на какво се дължи появата на...

17 февруари | 22:05
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Студът буди псориазиса

Студът буди псориазиса

Хладното време обостря атопичния и себореен дерматитСменете крема за лице с по-плътен, но не пренебрегвайте UV защитата, съветва д-р Росица Денчева С...

12 ноември | 23:10
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