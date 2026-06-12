Израел разработва нов вид медицинска марихуана
Йерусалим. Израелски учени представиха нов вид медицинска марихуана, която няма психоактивни ефекти, а само лечебни, съобщи БГНЕС. Новият вид лечебна...
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Йерусалим. Израелски учени представиха нов вид медицинска марихуана, която няма психоактивни ефекти, а само лечебни, съобщи БГНЕС. Новият вид лечебна...