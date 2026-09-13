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Стигмата на психичноболните

Стигмата на психичноболните

Тези пациенти трябва да преодоляват не само състоянието си, но и дискриминацията, каза проф. Вихра Миланова Стигмата при пациентите с психични заболя...

07 юли | 7:15
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