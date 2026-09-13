Д-р Цветеслава Гълъбова разкри най-големия проблем с психично болните
Легла има, лекари няма
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Легла има, лекари няма
Тези пациенти трябва да преодоляват не само състоянието си, но и дискриминацията, каза проф. Вихра Миланова Стигмата при пациентите с психични заболя...
Разград. Разград осъмна с шокиращ случай на канибализъм. Тази нощ около 03:30 – 04:00 часа в Психиатричното отделение към МБАЛ – Разград настаненият з...
Монтана. Пожар избухна в дома за стари хора с психични разстройства в село Говежда, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Огънят лумнал на...
Болните са държани под ключ 24 часа в денонощието
Стресът е основна причина за невротични разстройства
София. "Психичните болести са единствените, които могат да доведат до опасно поведение. В световен мащаб обаче едва 6% от болните извършват тежки проя...