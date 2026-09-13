Психично болен побесня в столичен ресторант. Хората взеха изумителни мерки
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Това продължава вече 10 години
Час по-късно е бил задържан, но в него нож не е открит
Водещият изригна по повод опасен случай във Велико Търново
Води се разследване по образувано досъдебно производство за извършено умишлено убийство.
Тялото на обявен за издирване мъж е открито на плажа в квартал "Сарафово", съобщават от областната дирекция на МВР. Починалият е мъж на 50- годишна в...
Психично болен мъж се е барикадирал в дома на ул. "Орехова гора" в столичния квартал "Стрелбище". Повече от 15 часа продължава блокадата, а на място с...
Психично болен мъж се барикадира в дома си, намиращ се в столичния квартал "Стрелбище". Това съобщи БНР и уточни, че сигналът в полицията е подаден д...
Психично болен мъж държи в страх цяло село. Въпреки че е доказано невменяем, опасен и вече е убил човек, сега той буквално е оставен да се оправя са...
Психично болен мъж вдигна полицията на крак във Вашингтон като дори се стигна до отцепване на район в близост до Белия дом, информира Mirror. Мъжът с...
Психично болен е извършителят на палежа в параклиса "Св.Георги" над Сопот. "Това е психично болен младеж от района, който няма никакви религиозни под...
В пловдивския психодиспансер е пребит възрастен пациент. 61-годишният Асан Бекиров е приет за лечение преди една седмица, а следите от побоя са открит...
Млад и психично болен мъж от София е шофьорът, който се опита на 11 април да изхвърли от главен път Е-79 двама мотоциклетисти. Водачът с инициали П.Д...
Психично болен пациент с диагнозата параноидна шизофрения чака с месеци за свидетелство от ТЕЛК. Лекарите отказват да подновят документите му, а той с...
Бургас. Психично болен бургазлия превъртя и потроши мебелите в болничната си стая. Поредният случай се разигра на шестия етаж в МБАЛ Бургас в около 5....
Бургас. Психично болен мъж подлуди жителите на бургаския комплекс "Зорница". 49-годишният Николай Овчаров изведнъж превъртял и започнал да цели минува...
София. Психично болният мъж, който снощи се барикадира в дома си в столицата, е бил изведен от полицията. Драмата, която продължи повече от 12 часа, с...
София. Психично болен мъж се е барикадирал в дома си в столицата. Вече почти половин денонощие той държи на крак полицията, съобщава Нова тв. По неоф...
След като гърмя по съседи и полицаи, мъжът скочи от покрива
София. Психично болният мъж, който се бе барикадирал в Горна баня и сутринта се предаде на полицията, е получил счупване на костите на носа и на глезе...
София. Край на драмата с психично болния мъж в кв. „Горна баня". Операцията по обезвреждането на 35-годишния мъж от полицията протече цяла нощ. Малко...