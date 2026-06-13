Варненски храм издаде Новия завет в джобен формат
Варненският храм „Св. Атанасий" издаде джобен формат на Новия Завет и Псалтира. Той вече е излязъл от печат и се посвещава на 1150 години от покръства...
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Варненският храм „Св. Атанасий" издаде джобен формат на Новия Завет и Псалтира. Той вече е излязъл от печат и се посвещава на 1150 години от покръства...