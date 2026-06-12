Лукашенко нахранил гостите с кашкавал и пържени яйца
Минск. С пържени яйца и кашкавал е нагостил преговарящите президентът на Беларус Александър Лукашенко. Това обяви самият домакин на мирните преговори...
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Минск. С пържени яйца и кашкавал е нагостил преговарящите президентът на Беларус Александър Лукашенко. Това обяви самият домакин на мирните преговори...