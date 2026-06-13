Очаквано! Конгресът взе най-важното решение за лидера на БСП
Социалистите промениха устава си, мандатността остава
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Социалистите промениха устава си, мандатността остава
Номинирани са за лидер на БСП
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С предстоящия пряк избор за БСП-шеф Корнелия сама си заложи капан