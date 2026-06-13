Първи списък с част от жертвите
Повече от 150-те жертви на катастрофиралия в Алпите самолет са германци - 72. Загиналите испанци са 49. Според шефа на компанията "Germanwings" Томас...
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Повече от 150-те жертви на катастрофиралия в Алпите самолет са германци - 72. Загиналите испанци са 49. Според шефа на компанията "Germanwings" Томас...