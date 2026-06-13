Кметът на Шумен даде почетен приз на млади спортисти
Наградите получиха членове на клуб по борба и карате "Киокушин"
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Наградите получиха членове на клуб по борба и карате "Киокушин"
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