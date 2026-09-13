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Холивуд носи БГ пръстени

Холивуд носи БГ пръстени

Лилия и Васко Бърдарови измайсторили бижутата на "Непобедимите" Холивудските звезди, които вече идват на тумби, за да снимат у нас, си поръчват и биж...

05 юни | 17:30
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