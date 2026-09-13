Танева: Няма спрени плащания от Европа (ОБЗОР)
Рунд 2 на спора ГЕРБ-БСП за европейските средства Земеделският министър показа на депутатите документи от днес сутринта Програма за развитие на сел...
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Рунд 2 на спора ГЕРБ-БСП за европейските средства Земеделският министър показа на депутатите документи от днес сутринта Програма за развитие на сел...
"Объркването на БСП идва от специфичния текст в писмото на ЕК, а правенето на сензация от случая е търсене на политически дивиденти", това коментира з...
София. "В новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) ще има специална мярка за биопроизводство и бюджетът й ще е над 200 млн. лв.", заяви м...
София. Фонд "Земеделие" одобри нови 44 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщават от разплащателната агенция. Те ще бъдат...