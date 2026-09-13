Проверяват как спортното министерство раздаде 26 млн. лева
Сметната палата влиза на одит, каза служебният министър Андрей Кузманов
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Сметната палата влиза на одит, каза служебният министър Андрей Кузманов
Семейства с деца ще бъдат основните туристи, които ще дойдат в България
Инcпeктoритe щe cлeдят зa cпaзвaнeтo нa врeмeто зa упрaвлeниe и пoчивкa нa вoдaчитe
Правосъдният министър Екатерина Захариева нареди проверка на синдика на "Химко". От правосъдното министерство съобщиха, че след като захариева се е за...
Имуществото на бившия кмет на Стрелча не отговаря на доходите му И данъчните проверяват бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев, който призна, че е пра...
Оценителите четат едновременно, арбитър отсъжда при разнобой