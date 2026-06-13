Антимафиоти влизат в болниците
В четвъртък след подписването на Националния рамков договор предстои втора среща с премиера, а в сряда медицинските сестри ще преместят протеста си пр...
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В четвъртък след подписването на Националния рамков договор предстои втора среща с премиера, а в сряда медицинските сестри ще преместят протеста си пр...