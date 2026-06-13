Час бонус за заведенията в новата COVID заповед
Вижте какви са те
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Вижте какви са те
Съставени са седем акта за нарушаване на противоепидемичните мерки
Те ще продължат да действат до 12 април 2020 година включително
Кметовете на общини създават оперативни екипи, включващи представители на общинската администрация, РЗИ и РУ на МВР.