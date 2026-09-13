Обрат в избирателите! Консерватизмът се завръща
Малките партии обраха протестния вот, те са третата политическа сила
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Малките партии обраха протестния вот, те са третата политическа сила
Разочарованието е на всички нива – на избиратели от партии и на партии от партньори
Дори по-силен от очакваното, коментира агенцията
Такава е тенденцията към момента
Очертава се шарен парламент, каза социологът
10 партии в кървава битка за 1 милион гласа
В бюлетината вече ще можем да гласуваме и с протестен вот, като задраскаме - "Не подкрепям никого". Това решиха депутатите от правна комисия с приети...
Петрич. "Днес ГЕРБ разчитат много на апатията на българите и разчитат да се разпилее протестният вот. Единствената гаранция, че протестният вот срещу...