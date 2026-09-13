Пропадна участък от магистрала „Марица”
Близо 4 месеца след като беше открит то президента Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов, част от ЛОТ 1 на АМ Марица се срина на около 100 м. при...
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Близо 4 месеца след като беше открит то президента Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов, част от ЛОТ 1 на АМ Марица се срина на около 100 м. при...
Пропадна пътят, който води от Рилския манастир към гроба на Свети Иван Рилски и Кирилова поляна, съобщи Нова телевизия. Пропадането е на 300 метра сл...
Пропадна пътят, водещ от Рилския манастир за гроба на Свети Иван Рилски - небесният покровител на България, и Кирилова поляна, съобщава БГНЕС. Пропада...
София. Днес бе затворен един от учебните корпуси на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), вследствие на авария и пропадане на земна...