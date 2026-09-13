Войната по пътищата! Митов даде строги нареждания на шефове в МВР
Според него дисциплината на водачите няма да бъде постигната с еднократни усилия
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Според него дисциплината на водачите няма да бъде постигната с еднократни усилия
Алкохол и наркотици е опасен коктейл за шофьорите, предупреди експерт
Инциденът предизвикал и авария в далекопровод
Като общество трябва да се противопоставим на безнаказаността на пътя
На днешния ден отбелязваме Световен ден на мира и Европейския ден без жертви на пътя. В цялата страна са предвидени множество инициативи, посветени на...
Кърджали. 94 сигнали за произшествия са били подадени в ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението през последните три дни. Няма пострадали хора,...
София. Промени в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат правителството да приеме национален план за търсене и спасяване при авиационни произ...
Кърджали. Осем са пътните произшествия на територията на областта през празниците с петима леко пострадали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. 55-годише...