Чистка в бТВ! Бивш шеф ще спасява рейтинга на телевизията
За програмата вече ще се грижи Апостол Пенчев, който беше програмен директор и преди 9 години
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За програмата вече ще се грижи Апостол Пенчев, който беше програмен директор и преди 9 години
„Канал 3 също стана жертва на езика на омразата, след като г-н Делян Пеевски обяви намеренията си да придобие медията ни миналата година. Днес неговия...
Уволниха програмния директор на БНР Иво Тодоров. Това съобщи той от личния си профил в социалната мрежа Фейсбук. "Току-що бях принуден да приема моет...