Танева: Няма спрени плащания от Европа (ОБЗОР)
Рунд 2 на спора ГЕРБ-БСП за европейските средства Земеделският министър показа на депутатите документи от днес сутринта Програма за развитие на сел...
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Рунд 2 на спора ГЕРБ-БСП за европейските средства Земеделският министър показа на депутатите документи от днес сутринта Програма за развитие на сел...
Добрич. Депутатът от АБВ от Добрички многомандатен избирателен район проф. Иван Станков съобщи, че има сериозен риск поне до средата на 2015 г. Програ...
София. Правителството прие постановление, с което се разширява обхватът на действие на ПМС №59 от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихве...
Общините ще трябва да връщат лихвите, които са получили от вложени в банката европари, предвиждат промени в наредба номер 24 на земеделското министерс...
Кърджали. По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в Кърджалийска област са подкрепени кредити в размер на над 1,7 млн. лв. от Национ...
Бургас. 57 бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. от Югоизточния планов регион са получили финансиране от банки при об...
ЕС дава средства за машини, софтуер и ремонт на имоти
София. Страната ни няма да връща и стотинка от европарите за селските райони. Вече сме разплатили 97% от всички средства, а на 27 декември по сметките...
Стопаните ще получат общо 15 млрд. лв. от ЕС през следващите 7 години
Добрич. Новата програма за развитие на селските райони е отворена към малките населени места и един от приоритетите в нея е да се помогне на бизнеса,...
София. "Необходима е незабавна реакция на българските институции по отношение на намалението с 20% на средствата за България по Програмата за развитие...