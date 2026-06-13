Превенцията на диабета е възможна!
Проф. д-р Здравко Каменов е ръководител на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на веществата към УМБАЛ "Александровска" и ръководител на...
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Проф. д-р Здравко Каменов е ръководител на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на веществата към УМБАЛ "Александровска" и ръководител на...