ВИДЕО: Тервел Пулев би в дебюта си на профи ринга
Тервел Пулев дебютира с успех на профи ринга. В Милано българинът победи в осем рунда хърватина Марко Чалич по точки. Срещата в италианския град се пр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Професионален Ринг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тервел Пулев дебютира с успех на профи ринга. В Милано българинът победи в осем рунда хърватина Марко Чалич по точки. Срещата в италианския град се пр...