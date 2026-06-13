"Пирогов" без ефективен протест
Директорът на "Пирогов" проф. Стоян Миланов заяви тази сутрин на пресконференция, че "ефективен протест в болницата "Пирогов" няма да има." Той гарант...
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Директорът на "Пирогов" проф. Стоян Миланов заяви тази сутрин на пресконференция, че "ефективен протест в болницата "Пирогов" няма да има." Той гарант...
"Парите за глава добитък са повече от тези, които се отделят за лечение на спешните пациенти." Това заяви директорът на специализираната болница за сп...