Без промяна в състоянието на проф. Станчев
Няма голяма разлика в състоянието на проф. Стефан Станчев, спрямо вчерашния ден. Това съобщиха тази сутрин от Окръжна болница пред БГНЕС. Започнало е...
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Няма голяма разлика в състоянието на проф. Стефан Станчев, спрямо вчерашния ден. Това съобщиха тази сутрин от Окръжна болница пред БГНЕС. Започнало е...
Пострадалият при побой проф. Стефан Станчев вече е контактен. Лекарят Окръжна болница, който беше нападнат от трима маскирани с метални пръти, вече е...
Побоят може да е от недоволен пациент или заради експертиза Един от най-добрите гръбначни ортопеди проф. Стефан Станчев днес няма да получи традицион...
Националното научно дружество по ортопедия и травматология (Българска ортопедична и травматологична асоциация - БОТА) и цялата ортопедична и медицинск...
Пострадалият при побой проф. Стефан Станчев от Окръжна болница е в медикаментозна кома и е на апаратно дишане, съобщи д-р Димитър Николаков – зам.-нач...
В навечерието на Световния ден на здравето известен лекар бе пребит почти до смърт. Трима маскирани нападнаха и налагаха с метални пръти началника на...
Полицията издирва трима души за побоя над проф. Стефан Станчев. Това съобщи пред журналисти зам.-главният секретар Георги Арабаджиев в Министерски съв...