Пандемиите минават, човекът е същият като при Платон
Хората могат да изтърпят много без да се променят, казва проф. Иван Илчев
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Хората могат да изтърпят много без да се променят, казва проф. Иван Илчев
Израства поколение, което няма да знае нищо за 20-и век, казва проф. Иван Илчев
Колегите в Македония трябва да се откажат от част от професионалната си биография, казва проф. Иван Илчев
Бизнесът иска кадри, но без да инвестира във вузовете Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" открива академичната учебна година. За това...
Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев забрани да се организира празник за варненци в „Екопарк" - Варна, който е на разпореждане на ВУЗ-а,...
"Държавата смята, че с една и съща инвестиция може да получава и салам "народен", и еленска пастърма". Думите са на ректора на Алма матер проф. Иван И...
Естествено, че ще падат автори и произведения, децата ни растат в друго време, казва проф. Иван Илчев