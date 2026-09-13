Пандемията и вътрешният враг сринали БСП
Три причини за краха на БСП на изборите видя той
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Три причини за краха на БСП на изборите видя той
Управляващите отхвърлиха готов план за епидемична обстановка
XXI в. ще е векът на биологичната революция, прогнозира проф. Георги Михайлов Проф. д-р Георги Михайлов е национален консултант по клинична хематолог...