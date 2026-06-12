ЕС се произнесе за турското кафе
За разлика от географските указания, етикетът ГТП не свързва продукта с конкретен регион
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За разлика от географските указания, етикетът ГТП не свързва продукта с конкретен регион
Фабриката тръгнва от далечната 1991 година
Компанията лансира своите универсални фини кори през 2024 г.
Причината за поскъпването е глобалният недостиг на мляко
Малките и средни предприятия могат да се възползват от оборотни кредити
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„Добруджанска баница“ ще бъде регистрирана като защитен географски продукт на Румъния
Общо 5 са наградите на BILLA България в международния конкурс за иновации в потребителския сектор „Продукт на годината“
Наблюдава се спад на нарушенията, съобщи шефът на КЗП Димитър Маргаритов