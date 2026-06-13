Държавата взе порт от Цветан Василев
Чака се обявяването на нов конкурс за избор на концесионер на терминал "Русе-запад" ДП "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) пое управлението на приста...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пристище. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чака се обявяването на нов конкурс за избор на концесионер на терминал "Русе-запад" ДП "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) пое управлението на приста...