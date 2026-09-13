Първите туристи пристигнаха в Слънчев бряг
С два чартърни полета от Тел Авив 214 израелски граждани бяха официално посрещнати на летището в Бурга
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С два чартърни полета от Тел Авив 214 израелски граждани бяха официално посрещнати на летището в Бурга
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