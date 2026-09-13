"Възраждане" в акция. Блокира второ пристанище
Партията на Костадин Костадинов отново протестира
Следете всички новини, анализи и коментари за Пристанище Варна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Партията на Костадин Костадинов отново протестира
Инж. Любомир Добрев представя концепцията за развитие на зоната около Морска гара – Варна
Пристанище Варна е затворено заради намалена видимост. Това съобщиха от Координационния център на порта пред "Фокус". Слаб е вятърът в района на прис...
Чисто нов кораб за генерални товари застана рано тази сутрин на 11-то кейово място на терминал „Варна – Изток" в „Пристанище Варна" ЕАД. Кораб TRITON...
Пристанище Варна е затворено за всички кораби, причината за това е силен вятър. В момента духа вятър със скорост 16-18 м./сек. Вълнението на морето е...
Над 800 хил. тона зърно са изнесени през пристанище Варна от началото на годината досега. Това отчете изпълнителният му директор Петър Сеферов. Ръстът...
„Пристанище Варна" ЕАД се включи в изпълнението на проект „Securing Transit Containers" (SETRACON). Той се финансира от Европейската комисия чрез Съвм...
Нови кабини за краткотрайни почивки са осигурени по кея на Пристанище Варна – Запад. Това съобщиха от Асоциацията на пристанищните работници и служите...
Варна. Пристанище Варна е затворено за всички кораби заради силен вятър. Това съобщиха от Координационния център на порта. И изтъкнаха, че вълнението...
Варна. Заради силен вятър пристанище Варна е затворено за всички кораби, информира Фокус. Затворени са всички канали на пристанище Варна – Запад. Въл...
Варна. Близо 200 души протестираха на пристанище Варна, притеснени за запратите си и работните си места. Те се обявиха срещу Борда на директорите на...
Варна. Изпълнителният директор на пристанище "Варна" Божидар Чапаров е освободен от длъжност и изваден от борда на директорите с решение на министъра...
Варна. Пристанище Варна е затворено за товарни и натоварени кораби. Наложена е забрана за маневриране на кораби, която важи за всички портове и канали...
Варна. 1062 вагона, натоварени с 37 153 тона стоки, сме внесли от Казахстан за първите 10 месеца на годината през Фериботния комплекс на Пристанище Ва...
Варна. Общинският съвет в морската столица ще поиска от държавата да направи атракционен парк до пристанище Варна-Изток. Местният парламент реши да на...
Варна. Малко след 14 ч. премиерът Пламен Орешарски се качи на представителния кораб на Българския квалификационен център - "Атанас Димитров", заедно с...
Русе/Варна. Дунав мост е затворен за движение, по изключение се пропускат се само автомобили с румънска регистрация, които се прибират към страната си...
Варна. Поради силен вятър пристанище "Варна" е затворено, съобщиха от Ръководството на корабния трафик. Затворени за маневриране са и всички плавателн...
София. Новото пристанище на Варна да бъде изградено с китайски инвестиции. Това ще е една от офертите, които българска делегация начело с председателя...
Варна. Пристанище Варна е затворено заради силен вятър. Това съобщават от Ръководството на корабния трафик. Всички плавателни канали са затворени за...