Всичко за Пристанище Варна

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Затвориха пристанище Варна

Затвориха пристанище Варна

Пристанище Варна е затворено заради намалена видимост. Това съобщиха от Координационния център на порта пред "Фокус". Слаб е вятърът в района на прис...

06 септември | 9:07
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Затвориха пристанище Варна

Затвориха пристанище Варна

Варна. Заради силен вятър пристанище Варна е затворено за всички кораби, информира Фокус. Затворени са всички канали на пристанище Варна – Запад. Въл...

06 февруари | 9:20
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Пристанище Варна е затворено

Пристанище Варна е затворено

Варна. Пристанище Варна е затворено за товарни и натоварени кораби. Наложена е забрана за маневриране на кораби, която важи за всички портове и канали...

27 декември | 14:50
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