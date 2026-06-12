Пристанище Русе пусна блок-влак до Германия
Нова редовна блок-влак линия тръгва от пристанище Русе-изток до Нюрнберг, Германия. В понеделник на най-големия пристанищен терминал по долното течени...
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Нова редовна блок-влак линия тръгва от пристанище Русе-изток до Нюрнберг, Германия. В понеделник на най-големия пристанищен терминал по долното течени...