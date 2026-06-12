Седем училища в страната са в принудителна ваканция
Седем училища в страната не работят заради лоши метеорологични условия и висока грипна заболеваемост. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството н...
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Седем училища в страната не работят заради лоши метеорологични условия и висока грипна заболеваемост. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството н...