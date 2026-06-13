Да скочиш от най-високата сграда в света (ВИДЕО)
Какво ли е усещането да скочиш от най-високата сграда в света? Американският отбор Dream Walker със сигурност знае много добре отговора на този въпрос...
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Какво ли е усещането да скочиш от най-високата сграда в света? Американският отбор Dream Walker със сигурност знае много добре отговора на този въпрос...