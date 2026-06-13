Принцеса Шарлот вече си има първи обожател
По Коледа цялото кралско семейство присъства на традиционната за това време от годината литургия в църквата „Св. Мария Магдалена“ в Сандрингам
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По Коледа цялото кралско семейство присъства на традиционната за това време от годината литургия в църквата „Св. Мария Магдалена“ в Сандрингам