Принц Джордж до Елизабет II на исторически портрет
Бъкингамският дворец разпространи нов портрет на кралица Елизабет Втора, сина й принц Чарлз, внука й принц Уилям и правнука й принц Джордж
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Бъкингамският дворец разпространи нов портрет на кралица Елизабет Втора, сина й принц Чарлз, внука й принц Уилям и правнука й принц Джордж