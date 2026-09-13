Варна е начело по приемни семейства
Към края на 2019 година те са 142
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Към края на 2019 година те са 142
Липсват приемни семейства, желаещи да полагат грижа за деца с увреждания и деца с девиантно поведение
Детски колички, проходилки и бебешки дрешки подариха на приемни семейства в Дупница от местната структура на Жени ГЕРБ. Дарителска акция в помощ на...
Стара Загора. Над 200 подаръчни комплекта са събрани от щедри дарители от цялата страна в кампанията на старозагорското сдружение „Самаряни" - „Да пом...
София. Държавата ще търси семейства на 45 деца. До края на 2015 г. хлапетата ще трябва да бъдат извадени от дом "Асен Златаров" в столичния квартал "Н...
София. 200 деца в приемни семейства вече получиха своята еднократна финансова помощ по проекта „Приеми дете. Създай бъдеще". Програмата в подкрепа на...
Кърджали. Шест са децата в Кърджалийско, които заживяха при приемни родители по проект „И аз имам семейство". На 10 април екипът по приемна грижа и от...
София. Сто приемни семейства са имали допълнителна финансова подкрепа от Мтел през отминаващата година. Освен възнаграждението, което дава държавата,...