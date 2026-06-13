Ротарианци правят детски спешен кабинет в Дупница
Детски спешен кабинет се обособява към центъра за спешна медицинска помощ в Дупница. Всички необходими ремонтни дейности и оборудването ще бъдат осиг...
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Детски спешен кабинет се обособява към центъра за спешна медицинска помощ в Дупница. Всички необходими ремонтни дейности и оборудването ще бъдат осиг...