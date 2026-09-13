МВР елиминирало 54 от 420 банди
На територията на страната действат 420 организирани престъпни групи. МВР е успяло да елиминира 54 от тях за една година. В този период са проведени 1...
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На територията на страната действат 420 организирани престъпни групи. МВР е успяло да елиминира 54 от тях за една година. В този период са проведени 1...
3600 престъпни групи са активни на Стария континент
София. От прокуратурата ще търсят съдействие от разкаяли се бандити в борбата срещу организираната престъпност. "Информацията от разкаял се член на б...