Напрежение в UK! Премиерът със спешна заповед
Кое продиктува решението на Киър Стармър
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Кое продиктува решението на Киър Стармър
С какво е свързано мероприятието
Кои са горещите теми за обсъждане
Нетаняху се подлага на операция
Думи за мандата и за Бойко Борисов
За какво са критиките на Гълъб Донев
Гълъб Донев коментира казуса с Шенген
Какво заяви полският лидер Матеуш Моравецки
Малка датска партия заплаши да оттегли подкрепата си за правителството, което вероятно ще доведе до предсрочни избори, ако премиерът Ларс Льоке Расмус...
Незабавно да се затворят външните граници на ЕС, докато бъдат устроени вече приетите мигранти. Това каза министър-председателят Бойко Борисов след сре...
С 301 км/ч във влак се вози премиерът Бойко Борисов от Суджоу до Шанхай. Скоростният трен впечетли както него, така и министрите от делегацията, която...
София. Премиерът Пламен Орешарски назначи още петима зам.-министри, съобщи правителствената информационна служба. Това са Людмила Елкова – заместник...