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Преля язовир в Търговищко

Преля язовир в Търговищко

Търговище. "Язовир в търговищкото село Априлово е прелял тази сутрин", каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението...

31 май | 11:35
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