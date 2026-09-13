Язовирите в Царево преливат
"Ситуацията е под контрол, очакваме дъждът да спре", коментира кметът Георги Лапчев
Следете всички новини, анализи и коментари за Преливник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Ситуацията е под контрол, очакваме дъждът да спре", коментира кметът Георги Лапчев
Нивото на водата в язовир Искър е 10 см под преливниците, в същото състояние е и водното огледало на ВЕЦ „Пасарел". Тревожната новина съобщи зам.-дире...
Видин. Язовирите „Рогозен" и "Ботево" са пълни на 100% и преливат през преливниците си. Във видимо добро състояние е стената на язовир „Рогозен", язов...
Търговище. "Язовир в търговищкото село Априлово е прелял тази сутрин", каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението...
Стара Загора. Старозагорският губернатор Живка Аладжова заедно с експерти от Басейнова дирекция – Пловдив, областната администрация и община Чирпан е...