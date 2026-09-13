Преизбраха спорния президент на Алжир. Опозицията е бясна
Подкрепяният от военните Абделмаджид Тебун нямаше срещу себе си реални опоненти
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Подкрепяният от военните Абделмаджид Тебун нямаше срещу себе си реални опоненти
Решението взе Седемдесет и вторият редовен отчетно-изборен събор на БЛС
Това съобщиха от Движението.
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