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Фотосайт запечтва прехода

Над 50 000 документални фотоса от прехода излизат онлайн в архива на фоторепортера Георги Георгиев-Джони. Посетителите на сайта "Изгубени в прехода"...

07 ноември | 22:05
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