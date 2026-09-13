Ще има ли хартиена бюлетина? Депутатите гледат ветото на Радев
Парламентът ще обсъди днес отново промените в Изборния кодекс, върнати от президента
Следете всички новини, анализи и коментари за Прегласуване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парламентът ще обсъди днес отново промените в Изборния кодекс, върнати от президента
Четири работодателски организации недоволни от предложение на Владислав Панев от ДБ
Скандалът продължава днес
Това става ясно от дневния ред на Пленума на ВСС, подписан от правосъдния министър
След трето гласуване на текста, който предвижда НС да може да изслушва и приема доклади от главния прокурор. Това съобщи "Фокус" и уточни, че предложе...
София. Парламентът преодоля ветото на президента Росен Плевнелиев върху Закона за МВР, съобщи „Фокус". Законът за Министерството на вътрешните работи...