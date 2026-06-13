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Пада банковата тайна за КТБ

Пада банковата тайна за КТБ

Осветяват "хитреците" със специалните лихви с поправка в закона Безпрецедентно е може би мнозинството, а по отношение на промяна в Закона за кредитни...

19 май | 19:55
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