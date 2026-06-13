Пада банковата тайна за КТБ
Осветяват "хитреците" със специалните лихви с поправка в закона Безпрецедентно е може би мнозинството, а по отношение на промяна в Закона за кредитни...
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Осветяват "хитреците" със специалните лихви с поправка в закона Безпрецедентно е може би мнозинството, а по отношение на промяна в Закона за кредитни...
Според чл. 5 ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, не се изплащат гарантирани размери на влоговете в банката на лица, на които са бил...