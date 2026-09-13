Хората над 60г. се ваксинират с предимство от днес
Новата организация предвижда от понделник до четвъртък общопрактикуващите лекари да имунизират само хора над 60 г.
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Новата организация предвижда от понделник до четвъртък общопрактикуващите лекари да имунизират само хора над 60 г.
При тези пациенти се изгражда по-стабилен и дълготраен имунитет
Това е на ниво твърди ядра, смята Юри Асланов
Клип, в който мъж обяснява предимството да си сам, стана хит в социалната мрежа
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Три години уседналост увеличават шансовете
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