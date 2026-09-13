Желязков: Не очакваме нито 100 дни, нито милост
Новият кабинет излиза с управленска програма
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Новият кабинет излиза с управленска програма
Трябва да бъдем гарант за стабилност, каза Главчев
Предаде властта на новия служебен премиер
Министрите от кабинета "Борисов" приеха властта след кратко съвместно заседание със служебното правителство. То се състоя веднага след официалната цер...
Министри даряват по 300 лева от заплатите си на бедстващите, отиват на място С мисия "Мизия" се захвана служебният кабинет. На първото си заседание,...