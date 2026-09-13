Вратата на Богинята. Мястото, откъдето извира силата
Легендата гласи, че който мине през нея с чисто сърце, получава сила и духовно пречистване
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Легендата гласи, че който мине през нея с чисто сърце, получава сила и духовно пречистване
Те са сепурхрани и са от изключителна важност за организма на човека
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Вижте тази лесна рецепта за здраве и дълголетие
Технологията включва потапяне във вода на наночастици от железен оксид
Трябва само да консумираме правилно плода
Причината е остарялата пречиствателна станция и тръбите, които не са сменяни
Почистването не бива да се приема като противопоставяне или съпротива на външната енергия
Постът продължава седем седмици и приключва ден преди Великден, който е на 19 април
80% от населението на нашата страна има желание и дори планира да закупи уред за пречистване на домашния въздух...
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Суперхраните навлизат все повече в ежедневието ни. Те съдържат много ценни вещества, които спомагат за подсилването на организма през зимата, а някои...
Амвросий донесе от Света гора частица от мощите на св. Парашкева