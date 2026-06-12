Кола се преобърна по таван в Бургас
Бургас. Два автомобила са катастрофирали в Бургас, от които единият се е преобърнал по таван. Това съобщи говорителят на ОД на МВР - Бургас Цветелина...
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Бургас. Два автомобила са катастрофирали в Бургас, от които единият се е преобърнал по таван. Това съобщи говорителят на ОД на МВР - Бургас Цветелина...