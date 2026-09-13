Наша кулинарна звезда брутално пребита от мъжа си! СНИМКА
Ужасяващ пост в социалната мрежа
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Ужасяващ пост в социалната мрежа
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Открита е в безпомощно състояние
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Комшии твърдят, че 39-годишният мъж живеел на гърба на майка си, чиято пенсия пропивал.
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