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Пребиха певицата Рут Колева

Пребиха певицата Рут Колева

Пребиха певицата Рут Колева. Инцидентът е станал снощи в София.  Певицата отишла да си вземе колата от наказателен паркинг. Там става свидетел как мъж...

02 септември | 8:30
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