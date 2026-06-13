Православна цензура искат в Русия
В Русия предлагат да бъде въведен орган за предварителна обществена експертиза на спектаклите, филмите, концертите, цирковите представления и музейнит...
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В Русия предлагат да бъде въведен орган за предварителна обществена експертиза на спектаклите, филмите, концертите, цирковите представления и музейнит...